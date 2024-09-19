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Пробные 5 копеек 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Большой орел со щитом (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Большой орел со щитом
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Большой орел со щитом. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6054 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 650 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
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