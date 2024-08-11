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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1727 года (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 2 рубля 1727 года - цена золотой монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 2 рубля 1727 года - цена золотой монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. Это золотая монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе The New York Sale за 130000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Россия 2 рубля 1727 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 2 рубля 1727 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
72368 $
Цена в валюте аукциона 290000 PLN
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
951 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Russiancoin - April 27, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 2 рубля 1727 на аукционе TimeLine Auctions - September 3, 2016
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 рубля 1727 на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия 2 рубля 1727 на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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