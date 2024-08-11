Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1727 года (Россия, Екатерина I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 2 рубля
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. Это золотая монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе The New York Sale за 130000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- TimeLine Auctions (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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