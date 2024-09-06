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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1727 года НД. Дата "1721" (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Дата "1721"

Аверс монеты - 5 копеек 1727 года НД Дата "1721" - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1727 года НД Дата "1721" - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Набережный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком НД. Дата "1721". Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Александр за 4500 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (7)
  • Александр (2)
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
723 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность VF30
Цена
4500 $
Цена в валюте аукциона 4500 USD
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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