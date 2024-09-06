5 копеек 1727 года НД. Дата "1721" (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком НД. Дата "1721". Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Александр за 4500 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность XF (7) VF (3) Сохранность (слабы) XF45 (4) VF30 (2)