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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1727 года НД. Дата снизу вверх (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Дата снизу вверх

Аверс монеты - 5 копеек 1727 года НД Дата снизу вверх - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1727 года НД Дата снизу вверх - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Набережный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (202) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком НД. Дата снизу вверх. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3056 RUB
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе CNG - May 1, 2024
Продавец CNG
Дата 1 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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