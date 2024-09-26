Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1727 года НД. Дата снизу вверх (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Дата снизу вверх
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 5 копеек
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Набережный)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (202) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком НД. Дата снизу вверх. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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