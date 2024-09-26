5 копеек 1727 года НД. Дата снизу вверх (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком НД. Дата снизу вверх. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (60) VF (93) F (8) G (2) Нет оценки (22) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (9) XF40 (8) VF35 (8) VF30 (14) VF25 (7) VF20 (7) F15 (1) BN (5) Сервис ННР (1) NGC (1) RNGA (1)

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