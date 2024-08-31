5 копеек 1727 года МД (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком МД. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 31 января 2007.

Сохранность AU (4) XF (13) VF (6) F (7) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (1) VF35 (2) F12 (3) DETAILS (1) BN (1) Сервис NGC (1) PCGS (1)

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