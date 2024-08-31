Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1727 года МД (Россия, Екатерина I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 5 копеек
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком МД. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 31 января 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность F12
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность F12
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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