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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1727 года МД (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 5 копеек 1727 года МД - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1727 года МД - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком МД. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 31 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (3)
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 5550 RUB
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность F12
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность F12
Цена
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность F12
Цена
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1727 МД на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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