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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1727 года КД. Точка под хвостом (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Точка под хвостом

Аверс монеты - 5 копеек 1727 года КД Точка под хвостом - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1727 года КД Точка под хвостом - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком КД. Точка под хвостом. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1750 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Baldwin's (2)
  • Rare Coins (6)
  • Империя (1)
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Baldwin's - April 6, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 6 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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