Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1727 года КД. Точка под хвостом (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Точка под хвостом
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 5 копеек
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком КД. Точка под хвостом. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1750 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Baldwin's (2)
- Rare Coins (6)
- Империя (1)
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Где продать?
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