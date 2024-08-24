5 копеек 1727 года КД. Точка под хвостом (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком КД. Точка под хвостом. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1750 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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