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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1727 года НД. Дата сверху вниз (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Дата сверху вниз

Аверс монеты - 5 копеек 1727 года НД Дата сверху вниз - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1727 года НД Дата сверху вниз - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Набережный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком НД. Дата сверху вниз. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7046 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3300 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1692 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 19600 RUB
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1727 НД на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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