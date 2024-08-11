5 копеек 1727 года КД. Новодел (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком КД. Новодел. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52620 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность UNC (11) AU (4) XF (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS62 (2) MS61 (5) AU50 (2) SP64 (2) RB (2) BN (1) Сервис ННР (1) NGC (2) PCGS (2)