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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1727 года КД. Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1727 года КД Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1727 года КД Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком КД. Новодел. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52620 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (5)
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 39100 RUB
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS61
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Jean ELSEN - June 8, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность MS62
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Heritage - September 21, 2008
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Heritage - May 30, 2008
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Heritage - September 28, 2007
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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