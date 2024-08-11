Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1727 года КД. Новодел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 5 копеек
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком КД. Новодел. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52620 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 39100 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS61
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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