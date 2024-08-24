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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе". Голова разделяет надпись (Россия, Петр II)

Разновидность: Голова разделяет надпись

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе" Голова разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе" Голова разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе". Голова разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра II. Рекорд цены принадлежит лоту 8101 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF30 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF30 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе AURORA - June 3, 2019
Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
22947 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе AURORA - April 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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