Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе". Голова разделяет надпись (Россия, Петр II)
Разновидность: Голова разделяет надпись
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе". Голова разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра II. Рекорд цены принадлежит лоту 8101 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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