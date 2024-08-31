Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1727 года. Новодел (Россия, Петр II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 2 рубля
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. Новодел. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21301 проданному на аукционе Stack's Bowers за 32000 USD. Торги состоялись 18 января 2020.
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
32000 $
Цена в валюте аукциона 32000 USD
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
24000 $
Цена в валюте аукциона 24000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2005
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?
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