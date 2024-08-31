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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1727 года. Новодел (Россия, Петр II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 рубля 1727 года Новодел - цена золотой монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 2 рубля 1727 года Новодел - цена золотой монеты - Россия, Петр II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. Новодел. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21301 проданному на аукционе Stack's Bowers за 32000 USD. Торги состоялись 18 января 2020.

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Россия 2 рубля 1727 на аукционе Stack's - January 19, 2020
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
32000 $
Цена в валюте аукциона 32000 USD
Россия 2 рубля 1727 на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
24000 $
Цена в валюте аукциона 24000 USD
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1727 на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Россия 2 рубля 1727 на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1727 на аукционе Александр - December 9, 2005
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Александр - December 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2005
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 рубля 1727 на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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