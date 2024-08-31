Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип". "СПБ" под орлом и под портретом (Россия, Петр II)

Разновидность: "СПБ" под орлом и под портретом

Аверс монеты - Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип" "СПБ" под орлом и под портретом - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип" "СПБ" под орлом и под портретом - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом и под портретом. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess & Bank Leu (1)
  • AURORA (3)
  • BAC (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Heritage (1)
  • Katz (2)
  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (3)
  • Roma Numismatics (4)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (8)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (5)
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2365 $
Цена в валюте аукциона 215000 RUB
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
3678 $
Цена в валюте аукциона 346282 RUB
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе RedSquare - October 8, 2023
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе RedSquare - October 8, 2023
Продавец RedSquare
Дата 8 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1727 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра II Монеты России 1727 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск