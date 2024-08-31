Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип". "СПБ" под орлом и под портретом (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом и под портретом. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

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