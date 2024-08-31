Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип". "СПБ" под орлом и под портретом (Россия, Петр II)
Разновидность: "СПБ" под орлом и под портретом
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал Полтина
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом и под портретом. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess & Bank Leu (1)
- AURORA (3)
- BAC (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Heritage (1)
- Katz (2)
- Künker (3)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (2)
- RedSquare (3)
- Roma Numismatics (4)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Александр (8)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (5)
Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2365 $
Цена в валюте аукциона 215000 RUB
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
3678 $
Цена в валюте аукциона 346282 RUB
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 8 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи Полтина 1727 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск