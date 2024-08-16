Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 грош 1727 года "С вензелем Екатерины I". Новодел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 27 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 грош
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 грош 1727 года "С вензелем Екатерины I". Новодел. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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