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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 грош 1727 года "С вензелем Екатерины I". Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1727 года "С вензелем Екатерины I" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробный 1 грош 1727 года "С вензелем Екатерины I" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 грош
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 грош 1727 года "С вензелем Екатерины I". Новодел. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
1379 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
4049 $
Цена в валюте аукциона 295000 RUB
Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Россия 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1727 "С вензелем Екатерины I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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