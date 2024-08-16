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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1727 года (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1727 года - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1727 года - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,438)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0113 oz) 0,3504 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1727 года. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 2359 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.

Сохранность
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  • Katz (1)
Россия 3 копейки 1727 (Пробные) на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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