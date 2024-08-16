Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1727 года (Россия, Екатерина I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,438)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0113 oz) 0,3504 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 3 копейки
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1727 года. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 2359 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск