Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой точка (Россия, Петр II)

Разновидность: С бантом у лаврового венка. Над головой точка

Аверс монеты - 2 рубля 1727 года С бантом у лаврового венка Над головой точка - цена золотой монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 2 рубля 1727 года С бантом у лаврового венка Над головой точка - цена золотой монеты - Россия, Петр II

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой точка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54300 проданному на аукционе Stack's Bowers за 95000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Stack's (1)
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 рубля 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра II Монеты России 1727 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 2 рубля Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск