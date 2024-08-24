Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой точка (Россия, Петр II)
Разновидность: С бантом у лаврового венка. Над головой точка
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 2 рубля
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой точка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54300 проданному на аукционе Stack's Bowers за 95000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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