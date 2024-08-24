2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой точка (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой точка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54300 проданному на аукционе Stack's Bowers за 95000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность AU (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) Сервис NGC (1)