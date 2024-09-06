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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года "Московский тип". Четыре наплечника (Россия, Петр II)

Разновидность: Четыре наплечника

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Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Московский тип". Четыре наплечника. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6308 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
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  • Rare Coins (1)
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
3878 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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