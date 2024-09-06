1 рубль 1727 года "Московский тип". Четыре наплечника (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Московский тип". Четыре наплечника. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6308 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

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