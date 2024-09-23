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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года "Московский тип" (Россия, Петр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1727 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (508) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1554 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 35000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2286 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
1235 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF30 NGC
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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