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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года "Московский тип". Звезда в центре монограммы (Россия, Петр II)

Разновидность: Звезда в центре монограммы

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года "Московский тип" Звезда в центре монограммы - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1727 года "Московский тип" Звезда в центре монограммы - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Московский тип". Звезда в центре монограммы. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6304 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • Александр (1)
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF25
Цена
1150 $
Цена в валюте аукциона 75771 RUB
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность VF
Цена
1361 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе GGN - October 18, 2003
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип" на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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