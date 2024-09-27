Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года "Московский тип". Звезда в центре монограммы (Россия, Петр II)
Разновидность: Звезда в центре монограммы
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Московский тип". Звезда в центре монограммы. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6304 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- GGN (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Teutoburger (1)
- WCN (2)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF25
Цена
1150 $
Цена в валюте аукциона 75771 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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