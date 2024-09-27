1 рубль 1727 года "Московский тип". Звезда в центре монограммы (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Московский тип". Звезда в центре монограммы. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6304 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

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