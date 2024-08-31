Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1727 года "Московский тип". Новодел (Россия, Петр II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал Полтина
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Московский тип". Новодел. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 RNGA
Цена
14870 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
9400 $
Цена в валюте аукциона 9400 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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