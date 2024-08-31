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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1727 года "Московский тип". Новодел (Россия, Петр II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1727 года "Московский тип" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Полтина 1727 года "Московский тип" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Московский тип". Новодел. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 RNGA
Цена
14870 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
9400 $
Цена в валюте аукциона 9400 USD
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS65
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1727 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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