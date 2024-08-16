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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора (Россия, Петр II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года "Петербургский тип" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1727 года "Петербургский тип" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Монеты и Медали за 360000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3875 $
Цена в валюте аукциона 360000 RUB
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Davissons Ltd. - January 5, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 января 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Петербургский тип" на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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