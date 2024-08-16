1 рубль 1727 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Монеты и Медали за 360000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность AU (4) XF (9) VF (15) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) AU55 (3) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF30 (4) VF25 (1) VF20 (2) Сервис RNGA (3) NGC (2)

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