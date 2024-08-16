Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора (Россия, Петр II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Монеты и Медали за 360000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3875 $
Цена в валюте аукциона 360000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 января 2021
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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