Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1727 года. Без банта у лаврового венка (Россия, Петр II)
Разновидность: Без банта у лаврового венка
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 2 рубля
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. Без банта у лаврового венка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Редкие Монеты за 155000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
129241 $
Цена в валюте аукциона 120000 CHF
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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