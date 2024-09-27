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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1727 года. Без банта у лаврового венка (Россия, Петр II)

Разновидность: Без банта у лаврового венка

Аверс монеты - 2 рубля 1727 года Без банта у лаврового венка - цена золотой монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 2 рубля 1727 года Без банта у лаврового венка - цена золотой монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. Без банта у лаврового венка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Редкие Монеты за 155000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
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Россия 2 рубля 1727 на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
75624 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Россия 2 рубля 1727 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
129241 $
Цена в валюте аукциона 120000 CHF
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
******
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Россия 2 рубля 1727 на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия 2 рубля 1727 на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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