2 рубля 1727 года. Без банта у лаврового венка (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. Без банта у лаврового венка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Редкие Монеты за 155000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

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