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Гривна 1727 года СПБ (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Гривна 1727 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Гривна 1727 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,438)
  • Вес 2,66 гр
  • Чистого серебра (0,0375 oz) 1,1651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Гривна
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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