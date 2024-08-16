Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривна 1727 года СПБ (Россия, Екатерина I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,438)
- Вес 2,66 гр
- Чистого серебра (0,0375 oz) 1,1651 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Гривна
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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