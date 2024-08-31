2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой звезда (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой звезда. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75000 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.

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