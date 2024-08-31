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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой звезда (Россия, Петр II)

Разновидность: С бантом у лаврового венка. Над головой звезда

Аверс монеты - 2 рубля 1727 года С бантом у лаврового венка Над головой звезда - цена золотой монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 2 рубля 1727 года С бантом у лаврового венка Над головой звезда - цена золотой монеты - Россия, Петр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой звезда. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75000 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.

Сохранность
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  • Künker (1)
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
82674 $
Цена в валюте аукциона 75000 EUR
Россия 2 рубля 1727 на аукционе Dorotheum - May 23, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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