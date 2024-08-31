Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой звезда (Россия, Петр II)
Разновидность: С бантом у лаврового венка. Над головой звезда
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 2 рубля
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1727 года. С бантом у лаврового венка. Над головой звезда. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75000 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.
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