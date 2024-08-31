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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип". "СПБ" под орлом (Россия, Петр II)

Разновидность: "СПБ" под орлом

Аверс монеты - Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип" "СПБ" под орлом - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип" "СПБ" под орлом - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Александр за 28000 USD. Торги состоялись 6 апреля 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
4082 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
5150 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность G4
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность F DETAILS
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1727 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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