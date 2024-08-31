Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип". "СПБ" под орлом (Россия, Петр II)
Разновидность: "СПБ" под орлом
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал Полтина
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Александр за 28000 USD. Торги состоялись 6 апреля 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
4082 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
5150 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность G4
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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