Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип". "СПБ" под орлом (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Александр за 28000 USD. Торги состоялись 6 апреля 2007.

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