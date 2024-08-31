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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1727 года "Московский тип" (Россия, Петр II)

Аверс монеты - Полтина 1727 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Полтина 1727 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6325 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 32000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2045 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
3786 $
Цена в валюте аукциона 370000 RUB
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1727 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1727 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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