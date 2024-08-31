Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1727 года "Московский тип" (Россия, Петр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал Полтина
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6325 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 32000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
3786 $
Цена в валюте аукциона 370000 RUB
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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