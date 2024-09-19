Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе". Голова не разделяет надпись (Россия, Петр II)
Разновидность: Голова не разделяет надпись
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе". Голова не разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра II. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Редкие Монеты за 44000 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (2)
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