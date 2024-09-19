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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе". Голова не разделяет надпись (Россия, Петр II)

Разновидность: Голова не разделяет надпись

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе" Голова не разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе" Голова не разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1727 года "Монограмма на реверсе". Голова не разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра II. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Редкие Монеты за 44000 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
25000 $
Цена в валюте аукциона 25000 USD
Россия 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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