Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1729 года. Без звезды на груди (Россия, Петр II)
Разновидность: Без звезды на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года. Без звезды на груди. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Империя за 420000 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2011.
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
746 $
Цена в валюте аукциона 72044 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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