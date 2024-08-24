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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1729 года. Без звезды на груди (Россия, Петр II)

Разновидность: Без звезды на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1729 года Без звезды на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1729 года Без звезды на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года. Без звезды на груди. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Империя за 420000 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (6)
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
746 $
Цена в валюте аукциона 72044 RUB
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1729 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1729 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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