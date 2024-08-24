1 рубль 1729 года. Без звезды на груди (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года. Без звезды на груди. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Империя за 420000 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2011.

Сохранность AU (16) XF (14) VF (15) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (2) Сервис ННР (2) PCGS (2) NGC (1)

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