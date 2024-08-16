Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Без заклепок над обрезом рукава (Россия, Петр II)
Разновидность: Без заклепок над обрезом рукава
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (421) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Без заклепок над обрезом рукава. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Александр за 47000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 19 октября 2023
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Дата 13 октября 2023
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Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
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