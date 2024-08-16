1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Без заклепок над обрезом рукава (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Без заклепок над обрезом рукава. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Александр за 47000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность PROOF (2) UNC (32) AU (107) XF (125) VF (113) F (1) Нет оценки (37) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (1) MS62 (6) MS61 (8) MS60 (11) AU58 (14) AU55 (20) AU53 (11) AU50 (18) XF45 (15) XF40 (14) VF35 (7) VF30 (5) VF25 (2) VF20 (3) DETAILS (7) Сервис NGC (24) ННР (13) RNGA (8) PCGS (6)

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