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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Без заклепок над обрезом рукава (Россия, Петр II)

Разновидность: Без заклепок над обрезом рукава

Аверс монеты - 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой" Без заклепок над обрезом рукава - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой" Без заклепок над обрезом рукава - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (421) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Без заклепок над обрезом рукава. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Александр за 47000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
2246 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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