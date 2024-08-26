1 рубль 1729 года. Со звездой на груди (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года. Со звездой на груди. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе The New York Sale за 12000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

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