Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1729 года. Со звездой на груди (Россия, Петр II)

Разновидность: Со звездой на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1729 года Со звездой на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1729 года Со звездой на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (274) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года. Со звездой на груди. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе The New York Sale за 12000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Auctiones (1)
  • AURORA (16)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (9)
  • Grün (1)
  • Heritage (10)
  • Hermes Auctions (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (10)
  • Kroha (2)
  • Künker (28)
  • New York Sale (7)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Numimarket (3)
  • Numisbalt (5)
  • Rare Coins (33)
  • Rauch (7)
  • RedSquare (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (7)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (4)
  • Via (1)
  • WCN (2)
  • Westfälische (2)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (43)
  • Знак (10)
  • Империя (10)
  • Имперская монета (16)
  • Монеты и Медали (9)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (7)
  • Русское Наследие (11)
Россия 1 рубль 1729 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 39000 RUB
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1729 на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1729 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 1 рубль 1729 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF40 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1729 на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1729 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра II Монеты России 1729 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск