Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1729 года "Московский тип". Голова разделяет надпись (Россия, Петр II)
Разновидность: Голова разделяет надпись
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Московский тип". Голова разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Александр за 1514093 RUB. Торги состоялись 15 августа 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1729 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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