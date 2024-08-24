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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1729 года "Московский тип". Голова разделяет надпись (Россия, Петр II)

Разновидность: Голова разделяет надпись

Аверс монеты - 1 рубль 1729 года "Московский тип" Голова разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1729 года "Московский тип" Голова разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Московский тип". Голова разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Александр за 1514093 RUB. Торги состоялись 15 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1729 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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