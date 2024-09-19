Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1729 года. Без лент у лаврового венка (Россия, Петр II)
Разновидность: Без лент у лаврового венка
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года. Без лент у лаврового венка. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1656 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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