1 рубль 1729 года. Без лент у лаврового венка (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года. Без лент у лаврового венка. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (2) AU (16) XF (32) VF (21) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (8) XF40 (4) VF35 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (2)

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