Червонец (Дукат) 1729 года. Без банта у лаврового венка (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1729 года. Без банта у лаврового венка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30237 проданному на аукционе Heritage Auctions за 205625 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

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