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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1729 года. Без банта у лаврового венка (Россия, Петр II)

Разновидность: Без банта у лаврового венка

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1729 года Без банта у лаврового венка - цена золотой монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1729 года Без банта у лаврового венка - цена золотой монеты - Россия, Петр II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,981)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1094 oz) 3,4041 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1729 года. Без банта у лаврового венка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30237 проданному на аукционе Heritage Auctions за 205625 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
86254 $
Цена в валюте аукциона 85000 CHF
Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS61 RNGA
Цена
185000 $
Цена в валюте аукциона 185000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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