Червонец (Дукат) 1729 года. С бантом у лаврового венка (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1729 года. С бантом у лаврового венка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Александр за 260000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (2) AU (7) XF (4) VF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS60 (1) AU58 (4) AU53 (3) Сервис ННР (1) RNGA (1) NGC (1) PCGS (1)