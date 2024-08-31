Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1729 года. С бантом у лаврового венка (Россия, Петр II)
Разновидность: С бантом у лаврового венка
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,981)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1094 oz) 3,4041 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,000
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1729 года. С бантом у лаврового венка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Александр за 260000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
120000 $
Цена в валюте аукциона 120000 USD
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS65
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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