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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1729 года. С бантом у лаврового венка (Россия, Петр II)

Разновидность: С бантом у лаврового венка

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1729 года С бантом у лаврового венка - цена золотой монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1729 года С бантом у лаврового венка - цена золотой монеты - Россия, Петр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,981)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1094 oz) 3,4041 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1729 года. С бантом у лаврового венка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Александр за 260000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
120000 $
Цена в валюте аукциона 120000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU53
Цена
85000 $
Цена в валюте аукциона 85000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS65
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1729 на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1729 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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