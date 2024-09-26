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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1729 года "Московский тип" (Россия, Петр II)

Аверс монеты - Полтина 1729 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Полтина 1729 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1729 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
592 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
1012 $
Цена в валюте аукциона 140713 RUB
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Kroha - March 11, 2017
Продавец Kroha
Дата 11 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия Полтина 1729 "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1729 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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