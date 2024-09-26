Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1729 года "Московский тип" (Россия, Петр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал Полтина
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1729 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (3)
- Kroha (1)
- Künker (2)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
592 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
1012 $
Цена в валюте аукциона 140713 RUB
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полтина 1729 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск