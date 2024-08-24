5 копеек 1729 года МД (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1729 года со знаком МД. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3300 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (3) AU (16) XF (42) VF (52) F (2) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (6) XF45 (8) XF40 (1) VF35 (9) VF30 (3) VF25 (2) VF20 (3) F15 (1) DETAILS (2) BN (3) Сервис ННР (1) NGC (3)

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