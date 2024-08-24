Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1729 года МД (Россия, Петр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1729 года со знаком МД. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3300 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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