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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1729 года МД (Россия, Петр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1729 года МД - цена монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 5 копеек 1729 года МД - цена монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1729 года со знаком МД. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3300 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1729 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1729 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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