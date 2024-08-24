Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет Екатерины II (1762-1796)
Всего добавлено монет: 945
Каталог монет Екатерина II 1762-1796
Монеты Екатерины II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $590 - 0 821
Россия, Екатерина II
1 рубль 1774 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа"
Золото $2,300 - 0 383
Россия, Екатерина II
1 рубль 1779
Серебро $720 - 1 861
Россия, Екатерина II
1 рубль 1780 СПБ ИЗ
Серебро $900 - 0 578
Россия, Екатерина II
1 рубль 1776 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа"
Медь $40 - 0 391
Россия, Екатерина II
5 копеек 1778 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Серебро $980 - 0 497
Россия, Екатерина II
1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом"
Серебро $500 - 0 583
Россия, Екатерина II
1 рубль 1786 СПБ ЯА
Золото $1,100 - 4 458
Россия, Екатерина II
Полтина 1777
Медь $80 - 0 708
Россия, Екатерина II
5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большой орел
Серебро $580 - 0 440
Россия, Екатерина II
1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом"
Серебро $480 - 1 557
Россия, Екатерина II
1 рубль 1764 СПБ ЯI "С шарфом"
Серебро $450 - 0 412
Россия, Екатерина II
1 рубль 1777 СПБ ФЛ
Серебро $530 - 0 520
Россия, Екатерина II
1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
Медь $40 - 0 624
Россия, Екатерина II
5 копеек 1785 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Медь $140 - 0 656
Россия, Екатерина II
5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый
Серебро $400 - 0 419
Россия, Екатерина II
1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом"
Серебро $420 - 0 467
Россия, Екатерина II
1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом"
Серебро $220 - 0 303
Россия, Екатерина II
Гривенник 1784 СПБ
Серебро $830 - 0 428
Россия, Екатерина II
1 рубль 1782 СПБ ИЗ
Серебро $230 - 0 228
Россия, Екатерина II
Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа"
Серебро $670 - 0 331
Россия, Екатерина II
1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
Медь $50 - 0 383
Россия, Екатерина II
5 копеек 1790 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Серебро $120 - 0 244
Россия, Екатерина II
Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа"
Медь $290 - 0 337
Россия, Екатерина II
5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый
Серебро $180 - 0 264
Россия, Екатерина II
20 копеек 1784 СПБ
Медь $25 - 0 448
Россия, Екатерина II
5 копеек 1779 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Золото $5,300 - 1 198
Россия, Екатерина II
10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет уже
Серебро $670 - 0 336
Россия, Екатерина II
1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа"
Серебро $610 - 2 254
Россия, Екатерина II
1 рубль 1778 СПБ ФЛ
Серебро $430 - 0 99
Россия, Екатерина II
1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
Медь $80 - 0 343
Россия, Екатерина II
5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Медь $340 - 0 301
Россия, Екатерина II
10 копеек 1780 КМ "Сибирская монета"
Золото $7,300 - 0 125
Россия, Екатерина II
10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа"
Серебро $1,000 - 0 194
Россия, Екатерина II
1 рубль 1796 СПБ IC
Медь $45 - 0 234
Россия, Екатерина II
5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Медь $320 - 0 402
Россия, Екатерина II
10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета"
Серебро $120 - 0 83
Россия, Екатерина II
15 копеек 1778 СПБ. "ВСЕРОС"
Серебро $260 - 0 180
Россия, Екатерина II
Гривенник 1785 СПБ
Серебро $1,400 - 0 197
Россия, Екатерина II
1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом"
Золото $3,700 - 0 57
Россия, Екатерина II
5 рублей 1781 СПБ
Серебро $640 - 0 271
Россия, Екатерина II
1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
Серебро $960 - 0 176
Россия, Екатерина II
1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
Медь $30 - 0 456
Россия, Екатерина II
5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Медь $40 - 1 400
Россия, Екатерина II
5 копеек 1789 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Серебро $510 - 0 310
Россия, Екатерина II
1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
Серебро $250 - 0 183
Россия, Екатерина II
15 копеек 1784 СПБ
Медь $60 - 0 335
Россия, Екатерина II
5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Медь $150 - 0 435
Россия, Екатерина II
5 копеек 1785 КМ "Сузунский монетный двор"
Серебро $150 - 0 307
Россия, Екатерина II
20 копеек 1771 СПБ T.I. "Без шарфа"
Медь $65 - 0 349
Россия, Екатерина II
5 копеек 1791 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
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