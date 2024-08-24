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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Екатерины II (1762-1796)

Всего добавлено монет: 945

Период чеканки Екатерины II
Каталог монет Екатерина II 1762-1796
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Монеты Екатерины II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1774 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа"
 Серебро $590 - 0 821Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1779
 Золото $2,300 - 0 383Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1780 СПБ ИЗ
 Серебро $720 - 1 861Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1776 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа"
 Серебро $900 - 0 578Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1778 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $40 - 0 391Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом"
 Серебро $980 - 0 497Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1786 СПБ ЯА
 Серебро $500 - 0 583Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
Полтина 1777
 Золото $1,100 - 4 458Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большой орел
 Медь $80 - 0 708Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом"
 Серебро $580 - 0 440Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1764 СПБ ЯI "С шарфом"
 Серебро $480 - 1 557Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1777 СПБ ФЛ
 Серебро $450 - 0 412Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
 Серебро $530 - 0 520Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1785 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $40 - 0 624Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый
 Медь $140 - 0 656Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1763 СПБ ЯI "С шарфом"
 Серебро $400 - 0 419Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1764 СПБ СА "С шарфом"
 Серебро $420 - 0 467Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
Гривенник 1784 СПБ
 Серебро $220 - 0 303Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1782 СПБ ИЗ
 Серебро $830 - 0 428Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа"
 Серебро $230 - 0 228Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
 Серебро $670 - 0 331Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1790 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $50 - 0 383Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа"
 Серебро $120 - 0 244Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый
 Медь $290 - 0 337Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
20 копеек 1784 СПБ
 Серебро $180 - 0 264Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1779 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $25 - 0 448Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет уже
 Золото $5,300 - 1 198Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа"
 Серебро $670 - 0 336Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1778 СПБ ФЛ
 Серебро $610 - 2 254Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
 Серебро $430 - 0 99Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $80 - 0 343Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
10 копеек 1780 КМ "Сибирская монета"
 Медь $340 - 0 301Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа"
 Золото $7,300 - 0 125Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1796 СПБ IC
 Серебро $1,000 - 0 194Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $45 - 0 234Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета"
 Медь $320 - 0 402Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
15 копеек 1778 СПБ. "ВСЕРОС"
 Серебро $120 - 0 83Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
Гривенник 1785 СПБ
 Серебро $260 - 0 180Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом"
 Серебро $1,400 - 0 197Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 рублей 1781 СПБ
 Золото $3,700 - 0 57Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
 Серебро $640 - 0 271Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
 Серебро $960 - 0 176Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $30 - 0 456Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1789 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $40 - 1 400Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа"
 Серебро $510 - 0 310Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
15 копеек 1784 СПБ
 Серебро $250 - 0 183Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $60 - 0 335Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1785 КМ "Сузунский монетный двор"
 Медь $150 - 0 435Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
20 копеек 1771 СПБ T.I. "Без шарфа"
 Серебро $150 - 0 307Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина II
5 копеек 1791 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $65 - 0 349
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