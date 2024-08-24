5 копеек 1763 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (10) AU (59) XF (98) VF (99) F (20) Нет оценки (52) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (5) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (9) AU53 (3) AU50 (6) XF45 (22) XF40 (14) VF35 (6) VF30 (1) VF25 (5) VF20 (4) F15 (3) DETAILS (7) BN (38) Сервис RNGA (13) NGC (15) ННР (7) CGC (1) PCGS (5)

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