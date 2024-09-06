Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 5 копеек Екатерины II - Россия
5 копеек 1763-1796Екатеринбургский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1763 Без знака монетного двора - R3 0 91763 ЕМ 32,656,351 - 0 3381764 ЕМ 32,271,358 - 0 2031765 ЕМ 41,081,064 - 0 2441765 ЕМ Новодел 41,081,064 R2 0 221765 Без знака монетного двора - R3 0 121765 Без знака монетного двора. Новодел - R2 0 11766 ЕМ 26,562,051 - 0 1951767 ЕМ 37,006,280 - 0 2471768 ЕМ 28,542,254 - 0 1771769 ЕМ 39,441,380 -, R 0 3231770 ЕМ 48,479,920 -, R1 1 3521771 ЕМ 57,053,400 -, R2 0 3321772 ЕМ 46,265,020 - 0 2801773 ЕМ 38,829,330 - 0 2931774 ЕМ 14,535,432 -, R2 0 1601775 ЕМ 30,487,248 - 0 2281776 ЕМ 21,454,000 - 0 2601777 ЕМ 37,428,793 - 0 3081778 ЕМ 47,141,819 -, R 0 3911779 ЕМ 39,731,877 -, R 0 4481780 ЕМ 51,007,040 - 0 4561781 ЕМ 43,520,618 - 1 3541782 ЕМ 36,174,880 - 1 3431783 ЕМ 30,156,292 - 0 2771784 ЕМ 36,058,834 - 0 3431785 ЕМ 43,070,200 - 0 6241786 ЕМ 30,376,500 - 0 3351787 ЕМ Малый орел 19,088,000 - 0 1401787 ЕМ Большой орел 19,088,000 R4 0 21788 ЕМ Малый орел 49,140,840 R1 0 1221788 ЕМ Большой орел 49,140,840 -, R2 0 7081789 ЕМ 25,841,240 - 1 3991790 ЕМ 39,994,800 - 0 3831791 ЕМ 23,738,820 - 0 3491792 ЕМ 26,176,500 - 0 3291793 ЕМ 22,736,276 - 0 2541794 ЕМ 20,950,060 - 0 2341795 ЕМ 15,530,720 - 0 3091796 ЕМ 1,949,000 R 0 287
5 копеек 1763-1795Красный монетный двор (Москва)
5 копеек 1763-1788Санкт-Петербургский монетный двор
5 копеек 1763-1767Сестрорецкий монетный двор
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1763 СМ -, R 0 1171764 СМ -, R 0 591765 СМ - 0 1021766 СМ - 0 361767 СМ R1 0 34
5 копеек 1781-1796Сузунский монетный двор
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1781 КМ R1 0 951781 КМ Новодел R2 0 41782 КМ - 0 3281782 КМ Новодел R2 0 21783 КМ - 0 1811783 КМ Новодел R2 0 31784 КМ - 0 2741784 КМ Новодел R2 0 21785 КМ - 0 4351785 КМ Новодел R2 0 01786 КМ - 0 2751786 КМ Новодел R2 0 01787 КМ - 0 1821787 КМ Новодел R2, R3 0 31788 КМ R 0 3201788 КМ Новодел R2 0 111789 КМ R 0 2371789 КМ Новодел R2 0 11790 КМ -, R1 0 2311790 КМ Новодел R2 0 41791 КМ - 0 2201791 КМ Новодел R2 0 21792 КМ - 0 2411792 КМ Новодел R2 0 31793 КМ - 0 2571793 КМ Новодел R2 0 31794 КМ - 0 1721794 КМ Новодел R2 0 11795 КМ - 0 1901795 КМ Новодел R2 0 11796 КМ - 0 1601796 КМ Новодел R2 0 5
5 копеек 1787-1788Таврический монетный двор (Феодосия)
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1787 ТМ 460,000 R1 0 1211787 ТМ 460,000 R3 0 281788 ТМ 499,000 R1 0 87
5 копеек 1789-1796Аннинский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1789 АМ 8,000,000 - 0 1971790 АМ 20,076,521 - 2 4221791 АМ 15,672,470 - 0 3961792 АМ 8,189,674 - 0 2251793 АМ 7,426,357 - 0 2191794 АМ 7,364,483 - 0 2051795 АМ 9,947,909 - 0 1401796 АМ 6,727,529 - 0 173
5 копеек 1764-1787Короны королевские (шведская подделка)
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1764 ЕМ 32,271,358 R3 0 61778 ЕМ 47,141,819 R3 0 51787 ЕМ - R2, R3 0 67
5 копеек 1791-1796Павловский перечекан 1797 года
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1791 Без знака монетного двора R2 0 411791 ЕМ R1, R2 0 1181793 Без знака монетного двора R2 0 401793 ЕМ Гурт сетчатый - 0 6561793 ЕМ Гурт шнуровидный 0 121794 ЕМ R2 0 211794 АМ Гурт сетчатый R3 0 921794 АМ Гурт шнуровидный R4 0 11795 АМ Гурт сетчатый R3 0 401795 АМ Гурт шнуровидный R3 0 11796 ЕМ Гурт сетчатый R1 0 3371796 ЕМ Гурт шнуровидный R3 0 171796 АМ R3 0 19
5 копеек 1796Монограмма на аверсе
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1796 Новодел R2 0 271796 Без знака монетного двора R3 0 7
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