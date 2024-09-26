5 копеек 1795 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1878 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 604 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность UNC (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) RB (1) Сервис PCGS (1)