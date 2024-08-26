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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1795 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1795 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рублей 1795 СПБ
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 рублей 1795 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1795 СПБ IС
Средняя цена 320 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 рубль 1795 СПБ АК
Средняя цена 710 $
Продажи
1 88
Аверс
Реверс
Полтина 1795 СПБ АК
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1795 СПБ АК
Средняя цена 250 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1795 СПБ АК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1795 СПБ Новодел
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Гривенник 1795 СПБ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 35

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1795 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 55 $
Продажи
0 309
Аверс
Реверс
5 копеек 1795 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 копеек 1795 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 190 $
Продажи
0 190
Аверс
Реверс
5 копеек 1795 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1795 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена 95 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
5 копеек 1795 АМ Павловский перечекан 1797 года Гурт сетчатый
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 копеек 1795 АМ Павловский перечекан 1797 года Гурт шнуровидный
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1795 ЕМ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
2 копейки 1795 АМ
Средняя цена 570 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 копейки 1795 ММ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 копейки 1795 ММ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 копейка 1795 ММ Гурт узорчатый
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 копейка 1795 ММ Гурт сетчатый
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1795 ЕМ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 215
Аверс
Реверс
1 копейка 1795 Без знака монетного двора
Средняя цена 180 $
Продажи
0 98
Аверс
Реверс
Денга 1795 ЕМ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 150
Аверс
Реверс
Денга 1795 КМ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Полушка 1795 ЕМ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Полушка 1795 КМ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
Полушка 1795 Без знака монетного двора
Средняя цена 250 $
Продажи
0 57
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