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1795
Россия
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Монеты России 1795 года
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Золотые монеты
10 рублей 1795 СПБ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рублей 1795 СПБ
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
8
5 рублей 1795 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 рубль 1795 СПБ IС
Средняя цена
320 $
Продажи
0
9
1 рубль 1795 СПБ АК
Средняя цена
710 $
Продажи
1
88
Полтина 1795 СПБ АК
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
33
Полуполтинник 1795 СПБ АК
Средняя цена
250 $
Продажи
0
39
Полуполтинник 1795 СПБ АК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 копеек 1795 СПБ
Новодел
Средняя цена
18000 $
Продажи
0
2
Гривенник 1795 СПБ
Средняя цена
240 $
Продажи
0
35
Медные монеты
5 копеек 1795 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
55 $
Продажи
0
309
5 копеек 1795 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
17
5 копеек 1795 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
190 $
Продажи
0
190
5 копеек 1795 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 копеек 1795 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена
95 $
Продажи
0
140
5 копеек 1795 АМ Павловский перечекан 1797 года
Гурт сетчатый
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
40
5 копеек 1795 АМ Павловский перечекан 1797 года
Гурт шнуровидный
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 копейки 1795 ЕМ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
79
2 копейки 1795 АМ
Средняя цена
570 $
Продажи
0
26
2 копейки 1795 ММ
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
10
2 копейки 1795 ММ
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
17
1 копейка 1795 ММ
Гурт узорчатый
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
10
1 копейка 1795 ММ
Гурт сетчатый
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1795 ЕМ
Средняя цена
40 $
Продажи
0
215
1 копейка 1795
Без знака монетного двора
Средняя цена
180 $
Продажи
0
98
Денга 1795 ЕМ
Средняя цена
30 $
Продажи
0
150
Денга 1795 КМ
Средняя цена
360 $
Продажи
0
80
Полушка 1795 ЕМ
Средняя цена
260 $
Продажи
0
25
Полушка 1795 КМ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
79
Полушка 1795
Без знака монетного двора
Средняя цена
250 $
Продажи
0
57
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Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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