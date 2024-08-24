Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1795 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,401
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1795 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Александр за 43000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
6552 $
Цена в валюте аукциона 525500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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