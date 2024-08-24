Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1795 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1795 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1795 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,401

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1795 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Александр за 43000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
6552 $
Цена в валюте аукциона 525500 RUB
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
7802 $
Цена в валюте аукциона 480000 RUB
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1795 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1795 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск