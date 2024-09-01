Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Золотые монеты 5 рублей Екатерины II - Россия
5 рублей 1762-1777С шарфом
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1762 СПБ 20,913 R1 0 531763 ММД - R3 0 31763 СПБ 7,515 R3 0 21763 СПБ Новодел 7,515 R2 0 21764 СПБ 24,672 R 0 341765 СПБ T.I. 51,088 R 0 471765 СПБ 51,088 R 0 251777 СПБ Тип 1764-1765. Новодел - R3 0 1
5 рублей 1766-1776Петербургский тип, без шарфа
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1766 СПБ 34,200 R, R1 0 651767 СПБ 90,000 R 0 1201768 СПБ 19,700 R1 0 271768 СПБ Новодел 19,700 R4 0 01769 СПБ 16,000 R1 0 331770 СПБ 16,000 R1 0 31770 СПБ Новодел 16,000 R4 0 21771 СПБ 12,000 R1 0 161772 СПБ 14,054 R1 0 101773 СПБ 15,525 R1 0 231774 СПБ 15,350 R1 0 201775 СПБ 10,000 R1 0 151776 СПБ 20,310 R 0 301776 СПБ Новодел 20,310 R3 0 1
5 рублей 1777-1796
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1777 СПБ - R4 0 01778 СПБ 23,000 R 0 181780 СПБ 26,000 R 0 371780 СПБ Новодел 26,000 R3 0 11781 СПБ 62,543 R 0 571781 СПБ Новодел - 0 11782 СПБ 39,000 R 0 551782 СПБ Новодел 39,000 R3 0 11783 СПБ 33,419 R 0 321783 СПБ Новодел 33,419 R3 0 01784 СПБ 3,000 R1 0 211785 СПБ 47,072 R 0 341785 СПБ Новодел 47,072 R3 0 31786 СПБ 74,000 R 0 221788 СПБ 12,000 R1 0 11788 СПБ Новодел 12,000 R3 0 01789 СПБ 12,000 R1 0 61789 СПБ Новодел - 0 11790 СПБ 20,000 R 0 01790 СПБ Новодел 20,000 R3 0 11791 СПБ 48,800 R1 0 111791 СПБ Новодел 48,800 R3 0 01792 СПБ 112,110 R1 0 41792 СПБ Новодел 112,110 R2 0 01794 СПБ 6,906 R1 0 11794 СПБ Новодел 6,906 R2 0 21795 СПБ 20,401 R1 0 81795 СПБ Новодел 20,401 R3 0 01796 СПБ - R1 0 41796 СПБ Новодел - R3 0 0
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