Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1774 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,350
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1774 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Александр за 40000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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