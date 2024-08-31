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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1774 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1774 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1774 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,350

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1774 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Александр за 40000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность AU
Цена
5148 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
2422 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2018
Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - June 1, 2012
Продавец Империя
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1774 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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