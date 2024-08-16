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1774
Россия
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Петр I
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Монеты России 1774 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1774 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
6800 $
Продажи
0
74
10 рублей 1774 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рублей 1774 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
20
Пробные монеты
1 рубль 1774 СПБ ФЛ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
590 $
Продажи
0
821
Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. Без шарфа
Средняя цена
5000 $
Продажи
0
10
Полуполтинник 1774 ММД СА Без шарфа
Средняя цена
850 $
Продажи
0
33
20 копеек 1774 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
170 $
Продажи
0
34
15 копеек 1774 ММД Без шарфа
Средняя цена
420 $
Продажи
0
12
15 копеек 1774 ДММ Без шарфа
Средняя цена
220 $
Продажи
0
4
Гривенник 1774 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
240 $
Продажи
0
47
Гривенник 1774 ММД Без шарфа
Средняя цена
300 $
Продажи
0
18
Медные монеты
5 копеек 1774 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
40 $
Продажи
0
160
2 копейки 1774 ЕМ
Средняя цена
130 $
Продажи
1
31
Денга 1774 ЕМ
Средняя цена
90 $
Продажи
0
22
Полушка 1774 ЕМ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
3
Сибирские монеты
10 копеек 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена
390 $
Продажи
0
231
10 копеек 1774 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
2
5 копеек 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена
210 $
Продажи
0
166
5 копеек 1774 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
2
2 копейки 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена
250 $
Продажи
0
87
2 копейки 1774 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
8
1 копейка 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена
310 $
Продажи
0
103
1 копейка 1774 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
6500 $
Продажи
0
2
Денга 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена
85 $
Продажи
0
40
Денга 1774 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
3
Полушка 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена
310 $
Продажи
0
60
Полушка 1774 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
7
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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