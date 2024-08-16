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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1774 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1774 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
10 рублей 1774 СПБ Петербургский тип, без шарфа Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рублей 1774 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 20

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1774 СПБ ФЛ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 590 $
Продажи
0 821
Аверс
Реверс
Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. Без шарфа
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1774 ММД СА Без шарфа
Средняя цена 850 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
20 копеек 1774 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 170 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
15 копеек 1774 ММД Без шарфа
Средняя цена 420 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
15 копеек 1774 ДММ Без шарфа
Средняя цена 220 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Гривенник 1774 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 240 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Гривенник 1774 ММД Без шарфа
Средняя цена 300 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1774 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 40 $
Продажи
0 160
Аверс
Реверс
2 копейки 1774 ЕМ
Средняя цена 130 $
Продажи
1 31
Аверс
Реверс
Денга 1774 ЕМ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Полушка 1774 ЕМ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 3

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена 390 $
Продажи
0 231
Аверс
Реверс
10 копеек 1774 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена 210 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
5 копеек 1774 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена 250 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
2 копейки 1774 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 копейка 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена 310 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
1 копейка 1774 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денга 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена 85 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Денга 1774 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полушка 1774 КМ Сибирская монета
Средняя цена 310 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
Полушка 1774 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 7
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