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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1774 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1774 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1774 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,529

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1774 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9162 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
10591 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 21, 2023
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Goldberg - February 1, 2023
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность G4
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Goldberg - September 15, 2020
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Goldberg - September 15, 2020
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Felzmann - July 3, 2019
Продавец Felzmann
Дата 3 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 10 рублей 1774 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1774 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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