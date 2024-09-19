Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1774 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 52,529
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1774 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9162 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- BAC (1)
- Chaponnière (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (2)
- Goldberg (4)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (9)
- iNumis (2)
- Künker (11)
- MDC Monaco (1)
- Rare Coins (4)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (3)
- Stack's (5)
- Александр (17)
- Империя (3)
- Имперская монета (1)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность G4
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 10 рублей 1774 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск