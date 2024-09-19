10 рублей 1774 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1774 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9162 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

Сохранность UNC (7) AU (22) XF (21) VF (19) F (4) G (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) MS60 (3) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (5) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (1) VF20 (5) G4 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (12) ННР (2) PCGS (6) ICG (1)

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