Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Золотые монеты 10 рублей Екатерины II - Россия
10 рублей 1762-1765С шарфом
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1762 ММД - R2 0 221762 СПБ 32,085 R1 0 771763 ММД - R3 0 11763 СПБ 21,370 R2 0 11764 СПБ 30,232 R 0 1141765 СПБ 32,372 R 0 57
10 рублей 1766-1777Петербургский тип, без шарфа
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1766 СПБ Портрет уже 159,133 R 1 1971766 СПБ Портрет шире 159,133 R 0 441766 СПБ "П" перевернута 159,133 R1 0 691767 СПБ Портрет уже 92,000 R 1 1221767 СПБ Портрет шире 92,000 R1 0 381767 СПБ "П" перевернута 92,000 R1 0 291768 СПБ Портрет уже 50,570 R 0 961768 СПБ Портрет шире 50,570 R 0 241768 СПБ "П" перевернута 50,570 R1 0 301768 СПБ Новодел - R3 0 71769 СПБ 80,000 R 0 1091770 СПБ 10,000 R1 0 61771 СПБ 31,500 R 0 221772 СПБ 50,708 R 0 651772 СПБ Новодел - R3 0 11773 СПБ 54,319 R 0 911774 СПБ 52,529 R 0 741774 СПБ Новодел - R3 0 01775 СПБ 50,000 R 0 701776 СПБ 67,684 R 0 1251777 СПБ Новодел - R3 0 0
10 рублей 1777-1796
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1777 СПБ 15,400 R1 0 281777 СПБ Новодел - R3 0 01778 СПБ 84,000 R 0 1221779 СПБ 14,664 R 0 281780 СПБ 72,000 R 0 921780 СПБ Новодел - R3 0 01781 СПБ 23,320 R 0 391781 СПБ Новодел - R3 0 01782 СПБ 4,000 R1 0 101782 СПБ Новодел - R3 0 11783 СПБ 25,667 R 0 451783 СПБ Новодел - R3 0 11785 СПБ - R 0 101785 СПБ Новодел - R3 0 11786 СПБ 19,900 R1 0 31786 СПБ Новодел - R3 0 01795 СПБ 2,300 R3 0 01796 СПБ - R2 0 01796 СПБ Новодел - R3 0 3
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