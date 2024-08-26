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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1796 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1796 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1796 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1796 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3355 проданному на аукционе Stack's Bowers за 29900 USD. Торги состоялись 15 января 2007.

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Россия 10 рублей 1796 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Россия 10 рублей 1796 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PF63 NGC
Цена
29900 $
Цена в валюте аукциона 29900 USD
Россия 10 рублей 1796 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Россия 10 рублей 1796 СПБ на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Россия 10 рублей 1796 СПБ на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Из коллекции Ирвинга Гудмана
Продавец Superior Galleries
Дата 11 февраля 1991
Сохранность UNC
Цена
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