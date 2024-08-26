Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1796 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1796 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3355 проданному на аукционе Stack's Bowers за 29900 USD. Торги состоялись 15 января 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PF63 NGC
Цена
29900 $
Цена в валюте аукциона 29900 USD
Где продать?
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