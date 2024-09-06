10 рублей 1778 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1778 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8205 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность UNC (8) AU (37) XF (41) VF (27) F (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (4) MS61 (2) AU58 (10) AU55 (11) AU53 (6) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (2) VF25 (1) DETAILS (6) Сервис RNGA (4) PCGS (15) NGC (7)

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