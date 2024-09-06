Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1778 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 84,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1778 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8205 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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