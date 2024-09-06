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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1778 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1778 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1778 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 84,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1778 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8205 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10091 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3220 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1778 СПБ на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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