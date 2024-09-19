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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1778 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1778 СПБ
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 122
Аверс
Реверс
5 рублей 1778 СПБ
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Полтина 1778
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 35

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1778 СПБ ФЛ
Средняя цена 610 $
Продажи
2 252
Аверс
Реверс
Полтина 1778 СПБ ФЛ
Средняя цена 980 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
20 копеек 1778 СПБ "ВСЕРОСС"
Средняя цена 70 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
20 копеек 1778 СПБ "ВСЕРОС"
Средняя цена 520 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
15 копеек 1778 СПБ "ВСЕРОС"
Средняя цена 120 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
15 копеек 1778 СПБ "ВСЕРОСС"
Средняя цена 350 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Гривенник 1778 СПБ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 74

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1778 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 40 $
Продажи
0 391
Аверс
Реверс
5 копеек 1778 ЕМ Короны королевские (шведская подделка)
Средняя цена 52000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 копейки 1778 ЕМ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 41

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена 300 $
Продажи
1 253
Аверс
Реверс
10 копеек 1778 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 копеек 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена 180 $
Продажи
0 138
Аверс
Реверс
5 копеек 1778 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
1 4
Аверс
Реверс
2 копейки 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена 95 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
2 копейки 1778 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена 65 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1 копейка 1778 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денга 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена 120 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Денга 1778 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена 70 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полушка 1778 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 200 $
Продажи
0 1
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