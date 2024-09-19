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1778
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
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Монеты России 1778 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1778 СПБ
Средняя цена
7900 $
Продажи
0
122
5 рублей 1778 СПБ
Средняя цена
5200 $
Продажи
0
18
Полтина 1778
Средняя цена
4800 $
Продажи
0
35
Пробные монеты
1 рубль 1778 СПБ ФЛ
Средняя цена
610 $
Продажи
2
252
Полтина 1778 СПБ ФЛ
Средняя цена
980 $
Продажи
0
104
20 копеек 1778 СПБ
"ВСЕРОСС"
Средняя цена
70 $
Продажи
0
65
20 копеек 1778 СПБ
"ВСЕРОС"
Средняя цена
520 $
Продажи
0
5
15 копеек 1778 СПБ
"ВСЕРОС"
Средняя цена
120 $
Продажи
0
83
15 копеек 1778 СПБ
"ВСЕРОСС"
Средняя цена
350 $
Продажи
0
73
Гривенник 1778 СПБ
Средняя цена
160 $
Продажи
0
74
Медные монеты
5 копеек 1778 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
40 $
Продажи
0
391
5 копеек 1778 ЕМ Короны королевские (шведская подделка)
Средняя цена
52000 $
Продажи
0
5
2 копейки 1778 ЕМ
Средняя цена
70 $
Продажи
0
41
Сибирские монеты
10 копеек 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена
300 $
Продажи
1
253
10 копеек 1778 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
8
5 копеек 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена
180 $
Продажи
0
138
5 копеек 1778 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1300 $
Продажи
1
4
2 копейки 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена
95 $
Продажи
0
53
2 копейки 1778 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена
65 $
Продажи
0
75
1 копейка 1778 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
9
Денга 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена
120 $
Продажи
0
34
Денга 1778 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
1
Полушка 1778 КМ Сибирская монета
Средняя цена
70 $
Продажи
0
23
Полушка 1778 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
200 $
Продажи
0
1
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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