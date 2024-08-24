20 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОС" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе AURORA за 145000 RUB. Торги состоялись 6 июля 2023.

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