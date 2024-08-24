Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОС" (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ВСЕРОС"
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 630,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе AURORA за 145000 RUB. Торги состоялись 6 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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