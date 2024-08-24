Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОС" (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ВСЕРОС"

Аверс монеты - 20 копеек 1778 года СПБ "ВСЕРОС" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1778 года СПБ "ВСЕРОС" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 630,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе AURORA за 145000 RUB. Торги состоялись 6 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Künker (1)
  • Империя (1)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1778 СПБ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
1589 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Россия 20 копеек 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1778 СПБ на аукционе НИКО - August 29, 2017
Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1778 СПБ на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия 20 копеек 1778 СПБ на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1778 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск