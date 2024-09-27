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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 20 копеек Екатерины II - Россия

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20 копеек 1764-1766

С шарфом
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1764 ММД 520,000 - 0 711764 ММД T.I. 520,000 R1 0 21764 СПБ - R2 0 21765 ММД - - 0 361765 СПБ 115,000 - 0 41765 СПБ T.I. 115,000 R1 0 81766 ММД 555,000 - 0 56
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20 копеек 1766-1776

Без шарфа
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1766 СПБ T.I. 525,000 - 0 601767 СПБ T.I. 295,000 - 0 421767 ММД 235,000 - 0 321768 СПБ T.I. 350,000 - 0 551768 ММД 220,000 - 0 231769 СПБ T.I. 1,075,000 - 0 1251769 ММД 20,000 R1 0 121770 СПБ T.I. 785,000 - 0 1171770 ММД 60,000 R2 0 311771 СПБ T.I. 2,105,000 - 0 3071772 СПБ T.I. 870,000 - 0 1091773 СПБ T.I. 290,000 - 0 351774 СПБ T.I. - - 0 341775 СПБ T.I. 290,000 R1 0 81775 ММД - R2 0 51776 СПБ T.I. 223,000 - 0 251776 СПБ T.I. Новодел 223,000 R3 0 5
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20 копеек 1778-1795

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1778 СПБ "ВСЕРОСС" 630,000 - 0 651778 СПБ "ВСЕРОС" 630,000 R2 0 51779 СПБ 535,000 - 0 511781 СПБ "ВСЕРОСС" - - 0 531781 СПБ "ВСЕРОС" - R1 0 161783 СПБ - - 0 1091784 СПБ 2,080,000 - 0 2641784 СПБ Новодел 2,080,000 R2 0 01785 СПБ 1,887,200 - 0 1601786 СПБ - - 0 821787 СПБ 1,000,000 - 0 1371788 СПБ 2,376,125 - 0 291789 СПБ 250,000 - 0 371790 СПБ 2,870,000 - 0 271791 СПБ 1,600,000 - 1 331792 СПБ 1,510,000 - 0 121793 СПБ 685,000 R1 0 81795 СПБ Новодел - R3 0 2
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